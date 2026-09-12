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Царьград

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СК РФ возбудил дело после смерти мальчика в бане от угарного газа

СК РФ возбудил дело после смерти мальчика в бане от угарного газа

В Полевском 5 сентября 2026 года 12-летний мальчик скончался от отравления угарным газом в бане. СК РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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