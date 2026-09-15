Шоу-бизнес: За что хейтеры обрушились на Полину Диброву – дело в перьях и пайетках, и Как модель реагирует на нападки

Жизнь Полины Дибровой то и дело становится предметов обсуждений в Сети. Для начала юная модель (тогда ее звали Полина Наградова) удивила всех своим романом с известным ведущим Дмитрием Дибровым – когда они встретились, ей было 17, а ему 47.