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Нескучные технологии

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«Умные мигалки» уже используются дорожной полицией Казахстана для контроля скорости

«Умные мигалки» уже используются дорожной полицией Казахстана для контроля скорости

Работа казахской дорожной полиции выходит на новый уровень благодаря современным технологиям. Разработанный британской компанией Ekin программно-аппаратный комплекс Patrol G 2, выполненный в виде «мигалки», уже установлен на пять патрульных … .

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