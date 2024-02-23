«Умные мигалки» уже используются дорожной полицией Казахстана для контроля скорости

Работа казахской дорожной полиции выходит на новый уровень благодаря современным технологиям. Разработанный британской компанией Ekin программно-аппаратный комплекс Patrol G 2, выполненный в виде «мигалки», уже установлен на пять патрульных … .
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