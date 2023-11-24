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Штат Нью-Джерси отказался соблюдать антироссийские санкции Вашингтона

Штат Нью-Джерси отказался соблюдать антироссийские санкции Вашингтона

Местные власти приостановили закон о мерах против компаний, имеющих связи с Россией.Как пишет американское издание Politico, в черный список за сотрудничество со России власти штата должны были внести таких крупных налогоплательщиков, как Kyocera, Xerox, банк JP Morgan Chase, Tarkett и прочие мировые бренды, офисы которых расположены в Нью-Джерси.

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