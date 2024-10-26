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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Ривз об Энтони Дэвисе: «Лучший игрок «Лейкерс»

«Лучший игрок в нашей команде, так что мы играем через него. Ожидаю, что он будет выходить и доминировать в каждом матче», – заявил форвард «озерников».

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