При какой температуре воздуха можно не ходить в школу: ответ мэрии Новосибирска

В ближайшие дни в Новосибирске и области температура воздуха может опуститься до -36…-38 градусов.В мэрии Новосибирска в преддверии надвигающихся на регион морозов до -38 градусов Цельсия напомнили, при какой температуре воздуха школьникам можно не посещать уроки, а остаться дома.