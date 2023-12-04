При какой температуре воздуха можно не ходить в школу: ответ мэрии Новосибирска

В ближайшие дни в Новосибирске и области температура воздуха может опуститься до -36…-38 градусов.В мэрии Новосибирска в преддверии надвигающихся на регион морозов до -38 градусов Цельсия напомнили, при какой температуре воздуха школьникам можно не посещать уроки, а остаться дома.
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