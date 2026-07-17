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Мировые Новости

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BN GROUP: Более 70% молодых семей хотели бы жить за городом

BN GROUP: Более 70% молодых семей хотели бы жить за городом

Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, проведенного девелопером BN Group, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов.

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