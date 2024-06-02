Депутат Бундестага пострадал из-за поддержки Украины

В Германии продолжается серия нападений на политиков. На этот раз пострадал депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный своими антироссийскими взглядами и поддержкой поставок оружия на Украину.
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