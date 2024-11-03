В ЕС рассказали о «цифровом троянском коне» в приложении для путешественников

В связи с планируемым запуском нового приложения для путешественников по Евросоюзу (ЕС), члены Европарламента от Германии, Кристин Андерсон и Мэри Хан, сомневаются относительно безопасности данных и национального суверенитета.
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