На днях мы с моей женой Корн вернулись из поездки в Россию – 25 дней итого, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург + небольшие города и сёла.
Заметки китаянки о России
Комментарии
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Леонид Руси
Китай - Весы... чёрнаяя пешка... А Россия - Водолей... белая королева... Все нации... это знаки зодиака... А шахматные фигуры... тоже знаки зодиака...
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2 час.
Вера Ванидовская
Бывала в Китае. Сидят в кафе на берегу моря и мусор под стол кидают. Бумажки, стаканчики, кости и т.п. Всё зарлевпно. И так же в поездах.
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2 час.
оа
олег архипов
Иностранки редко за русских выходят
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5 мин.
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