Заметки китаянки о России

Китай - Весы... чёрнаяя пешка... А Россия - Водолей... белая королева... Все нации... это знаки зодиака... А шахматные фигуры... тоже знаки зодиака...

Вера Ванидовская

Бывала в Китае. Сидят в кафе на берегу моря и мусор под стол кидают. Бумажки, стаканчики, кости и т.п. Всё зарлевпно. И так же в поездах.