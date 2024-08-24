Медвежий угол
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Медвежий угол

38 527 подписчиков

Заметки китаянки о России

Заметки китаянки о России

На днях мы с моей женой Корн вернулись из поездки в Россию – 25 дней итого, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург + небольшие города и сёла.

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Комментарии
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Леонид Руси
Китай - Весы... чёрнаяя пешка... А Россия - Водолей... белая королева... Все нации... это знаки зодиака... А шахматные фигуры... тоже знаки зодиака...
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2 час.
Вера Ванидовская
Бывала в Китае. Сидят в кафе на берегу моря и мусор под стол кидают. Бумажки, стаканчики, кости и т.п.  Всё зарлевпно. И так же в поездах.
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2 час.
оа
олег архипов
Иностранки редко за русских выходят
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5 мин.

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