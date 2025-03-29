Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье, взяв в плен четырех украинских солдат и захватив БМП.
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