Минтуризма Египта: число туристов из России в стране увеличилось на 23% в 2026-м

За первые девять месяцев 2026 года Египет посетило на 23% больше российских туристов, чем за тот же период год назад, когда россияне вышли на первое место среди иностранных гостей.
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