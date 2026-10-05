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Минтуризма Египта: число туристов из России в стране увеличилось на 23% в 2026-м

Минтуризма Египта: число туристов из России в стране увеличилось на 23% в 2026-м

За первые девять месяцев 2026 года Египет посетило на 23% больше российских туристов, чем за тот же период год назад, когда россияне вышли на первое место среди иностранных гостей.

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