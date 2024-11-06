Бут: в тюрьмах США не проводят выборы, поскольку заключенные поражены в правах

В тюрьмах США не проводят выборы, поскольку заключенные поражены в правах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский предприниматель и депутат законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с Соединенными Штатами.
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