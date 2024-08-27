Ученые хотят использовать ИИ для ранней и точной диагностики деменции Групп...

Ученые хотят использовать ИИ для ранней и точной диагностики деменцииГруппа ученых из Шотландии намерена разработать набор инструментов на базе искусственного интеллекта, который позволит прогнозировать риск развития деменции у человека.
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