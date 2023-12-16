Фантастическая наглость в разгар закрытого совещания: Киев выставил США особые военные требования. Жест отчаяния Зеленского или тонкий расчёт?Очередной - на этот раз якобы спонтанный - визит Зеленского в Вашингтон завершился явной неудачей.