VAR не помешал Дмитрию Кириченко победить в первом же матче на посту главного тренера «Ростова»

«Ростов» на своём поле победил «Акрон» со счётом 1:0 в стартовом матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник ростовчан Иван Комаров прямым ударом со штрафного на 2-й компенсированной минуте первого тайма.
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