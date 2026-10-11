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Аргументы и Факты

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Финские профессора выступили против закрытия программы русского языка

Финские профессора выступили против закрытия программы русского языка

Несколько профессоров высших учебных заведений Финляндии выступили против планов университета Академия Або в Турку закрыть программу русского языка и литературы, сообщает Yle.

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