Граф Петр Шереметев раскрыл впечатления от России после переезда из ФранцииРанее Шереметев заявлял, что хочет переехать из Франции в Россию и перевезти имущество, в том числе свою коллекцию.
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