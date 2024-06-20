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На Кубани выплатить зарплату почти 50 сотрудникам сельхозпредприятий удалось только через прокуратуру

На Кубани выплатить зарплату почти 50 сотрудникам сельхозпредприятий удалось только через прокуратуру

На Кубани выплатить зарплату почти 50 сотрудникам сельхозпредприятий удалось только через прокуратуруЕйская  прокуратура по  обращениям граждан проверила соблюдение трудового законодательства на двух местных сельскохозяйственных предприятиях.

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