В Японии объявили предупреждение о катастрофическом мегаземлетрясении

Японцам объявили срочное предупреждение об опасности мегаземлетрясения. Эксперты прогнозируют, что в результате надвигающегося стихийного бедствия могут погибнуть 300 тысяч человек, а огромные волны цунами достигнут 30 метров.
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