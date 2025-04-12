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Политика как она есть

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В Японии объявили предупреждение о катастрофическом мегаземлетрясении

В Японии объявили предупреждение о катастрофическом мегаземлетрясении

Японцам объявили срочное предупреждение об опасности мегаземлетрясения. Эксперты прогнозируют, что в результате надвигающегося стихийного бедствия могут погибнуть 300 тысяч человек, а огромные волны цунами достигнут 30 метров.

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