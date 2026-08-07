UserGate вошёл в Ассоциацию высоких технологий и цифровой инфраструктуры Беларуси

Членство в АВТИ подтверждает долгосрочную заинтересованность компании в развитии на белорусском рынке и готовность к активному участию в формировании отраслевой повестки, обмене экспертным опытом и реализации совместных инициатив.
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