Некоторые проявления рака яичников легко принять за привычные нарушения работы кишечника. Именно поэтому женщинам важно не только оценивать каждый симптом отдельно, но и замечать, как часто он возникает, повторяется ли со временем и становится ли сильнее.
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