Эксперты предупреждают: защита растений не заканчивается с выпадением снега. Весной, когда солнце начинает пригревать, преждевременное снятие укрытия может навредить.
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