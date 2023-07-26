Украина – зона экологического бедствия на долгие годы. Скажите спасибо марионеткам США

Елена Волкова

Эти продажные твари хохлы даже не думают о дальнейшем своём существовании. Таких дебилов в наше время трудно встретить, одна только укропия такое творит со своей страной... Просрать всё то, что они получили от Союза всего за 32 года - это предел глупости, жадности и продажности!!!