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Украина – зона экологического бедствия на долгие годы. Скажите спасибо марионеткам США

Украина – зона экологического бедствия на долгие годы. Скажите спасибо марионеткам США

 Андрей Ворохтич.   Непременным печальным атрибутом украинских городов и сел стали сегодня разрастающиеся кладбища, которые «буквально переполняют могилы мужчин, которые ушли из жизни в самом расцвете сил», – так описывает будни своей страны лишенный гражданства и выдворенный Зеленским за границу оппозиционер Виктор Медведчук, глава политсовета запрещенной украинской партии ОПЗЖ.

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Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Просто ужас
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10 час.
Елена Волкова
Эти продажные твари хохлы даже не думают о дальнейшем своём существовании. Таких дебилов в наше время трудно встретить, одна только укропия такое творит со своей страной... Просрать всё то, что они получили от Союза всего за 32 года - это предел глупости, жадности и продажности!!!
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8 час.
СА
Сергей Андросов
Их генетический код- самоуничтожение. Природа подсуетилась, уничтожает тупиковую ветвь развития человека
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5 час.

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