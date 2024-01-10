Алтайские спасатели приступили к дежурству на трассах из-за надвигающегося урагана

Экстренные службы предупреждают жителей о высокой вероятности возникновения различных ЧС В Алтайском крае экстренные службы приступили к дежурству на участках трасс, где возможно осложнение обстановки из-за непогоды, сообщили в правительстве региона.
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