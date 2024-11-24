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Царьград

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"Человек работает на разрушение России": Способ старый - проблемы новые. Севостьянов не стал скрывать

"Человек работает на разрушение России": Способ старый - проблемы новые. Севостьянов не стал скрывать

"Человек работает на разрушение России": способ старый - проблемы новые. Севостьянов не стал скрывать, что люди, которые занимаются организацией нелегальной миграции, ничем не отличаются от тех, кто спонсирует терроризм.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Когда уже запретят диаспоры?!
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13 час.
Н
Наталья
Когда указание будет с самого верха
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10 час.
РР
Русский Россиянин
А сверху говорят, Песков конкретно, будем и дальше ввозить этот сброд, они ему нужны. А Путину докладывают, поднимем стоимость патентов и на этом покроем бюджет. Сверху всё это одобряется полностью. Вот как-то так
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8 час.

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