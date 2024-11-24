"Человек работает на разрушение России": способ старый - проблемы новые. Севостьянов не стал скрывать, что люди, которые занимаются организацией нелегальной миграции, ничем не отличаются от тех, кто спонсирует терроризм.
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