"Человек работает на разрушение России": Способ старый - проблемы новые. Севостьянов не стал скрывать

РР

Русский Россиянин

А сверху говорят, Песков конкретно, будем и дальше ввозить этот сброд, они ему нужны. А Путину докладывают, поднимем стоимость патентов и на этом покроем бюджет. Сверху всё это одобряется полностью. Вот как-то так