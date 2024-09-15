Команды Формулы 1 остались без стандартных погодных радаров в Баку

Команды Формулы 1 остались без стандартных погодных радаров в БакуGetty Images / Red Bull Content PoolДождь на Гран При Азербайджана мог бы привести к некоторому хаосу, так как в этот уик-энд команд Формулы 1 лишены стандартного набора средств для мониторинга погоды.