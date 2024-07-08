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Офицер «Хорс»: в пораженном бункере ВСУ мог находиться польский генерал Марчак

Офицер «Хорс»: в пораженном бункере ВСУ мог находиться польский генерал Марчак

Военный корреспондент «Первого канала» Амир Юсупов подготовил репортаж о батальоне «Эспаньола». Один из его бойцов с позывным «Хорс» рассказал, что ему удалось навести ракеты на бункер, где мог находиться бригадный польский генерал Адам Марчак.

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