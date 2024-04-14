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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Каминский: «Предполагается, что Серохвостов будет работать в команде. Халили, скорее всего, будет тренироваться самостоятельно»

– Серохвостов будет работать с вами? – Предполагается, что он будет работать в команде, да. – А Халили? – Скорее всего, будет (тренироваться) самостоятельно.

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