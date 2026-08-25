"She will give birth soon, and he sat on her neck": Makarevich* outraged by the treatment of his wife

72-year-old Andrei Makarevich❶ left Russia a few years ago and moved to Israel. The musician lives with his new young wife Einat Klein, who has already given birth to a son to Makarevich, plus the family is preparing for another replenishment.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)