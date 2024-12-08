Маск отреагировал на совместное фото Трампа, Зеленского и Макрона

ВАШИНГТОН, 8 декабря, ФедералПресс. Американский предприниматель Илон Маск оставил реакцию под фотографией недавно избранного президента США Дональда Трампа, главаря киевского режима Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона.
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