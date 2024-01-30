Руководитель японского правительства Фумио Кисида сделал заявление о стремлении подписать мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны.
Премьер Японии заявил о стремлении подписать мирный договор с Россией
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не совсем понятна эта "чрезвычайная заинтересованность" япов в мирном договоре. 70 лет жили без него и ничего, а тут прям зуд в одном месте, аж кушать не могут... Нормализацией международных отношений с узкоглазыми не пахнет, островитяне пытаются, понятно по чьему приказу, гавкать на медведя с ядерной дубиной. Если думали в договоре как-нибудь криво-косо прописать свою причастность к северным Курилам, то йух им на всю морду, этот лом уплыл, но могут попробовать отвоевать...
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