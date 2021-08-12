Женские страсти

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У вдовы нигерийского принца хотят отнять детей из-за ее романа с 27-летним

У вдовы нигерийского принца хотят отнять детей из-за ее романа с 27-летним

Наталья Веденина стала известна после скандальных браков с выходцами из Африки, которые были значительно младше нее.

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Татьяна Хмеленина
да отстаньте от нее. что то вы пугачеву и других не стыдите.
Денис Волков
Для меня стало откровением что у нас есть вдова нЭгирийского принца.
Евгений Антонов
Вот такие они вдовы принцев

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