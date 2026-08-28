Новые детали атаки БПЛА на Ярославль: обломки упали на автобус, 27 раненых

Утром 28 августа 2026 года Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Михаила Евраева, силы ПВО уничтожили 67 БПЛА.
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