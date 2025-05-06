Не берёт трубку: Трамп рассказал о звонках лидеров ЕС в Кремль

Петр Петрович Канаев А может Трамп врёт! Повышает свою самооценку. Ответить: А ЕГО КТО-ТО ОПРОВЕРГ? ЗНАЧИТ, ТРАМП ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ.

М

Мария

А о чём с ними говорить? Мы им нужны, им газ, удобрения, нефть нужны. У них нет ресурсов. А они нам зачем? Покупателей мы нашли. А они пусть дураков ищут в другом месте.