коллаж Царьграда Главы стран Европы не могут дозвониться Путину, заявил Трамп, тот не берёт трубку.
Не берёт трубку: Трамп рассказал о звонках лидеров ЕС в Кремль
Комментарии
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Сергей Тюрин
Не царское это дело, обсуждать серьёзные вопросы с чужими вассалами.
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12 час.
Людмила Лиханова
Петр Петрович Канаев А может Трамп врёт! Повышает свою самооценку. Ответить: А ЕГО КТО-ТО ОПРОВЕРГ? ЗНАЧИТ, ТРАМП ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ.
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9 час.
М
Мария
А о чём с ними говорить? Мы им нужны, им газ, удобрения, нефть нужны. У них нет ресурсов. А они нам зачем? Покупателей мы нашли. А они пусть дураков ищут в другом месте.
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3 час.
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