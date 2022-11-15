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Бесплатный обучающий форум по созданию бренда одежды пройдет в Балашихе

Бесплатный обучающий форум по созданию бренда одежды пройдет в Балашихе

Форум «Стильные люди. Новые тренды и направления в fashion-бизнесе» состоится 19 ноября в Балашихе. Обучающее мероприятие пройдет при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и центра «Мой бизнес» Подмосковья.

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