Бесплатный обучающий форум по созданию бренда одежды пройдет в Балашихе

Форум «Стильные люди. Новые тренды и направления в fashion-бизнесе» состоится 19 ноября в Балашихе. Обучающее мероприятие пройдет при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и центра «Мой бизнес» Подмосковья.