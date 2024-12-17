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Закон, порядок, государство

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Гвардейцы-мотострелки группировки войск «Центр» продолжают уничтожать подразделения ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Гвардейцы-мотострелки группировки войск «Центр» продолжают уничтожать подразделения ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений, расчеты минометной батареи и гранатометов АГС-17 «Пламя» батальона «Атлант» уничтожают бронетехнику, огневые точки, наблюдательные пункты и живую силу ВСУ.

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