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Итальянское лето в Пекине: зачем ехать в Bvlgari Hotel Beijing

Итальянское лето в Пекине: зачем ехать в Bvlgari Hotel Beijing

Пекин умеет удивлять масштабом, но иногда лучший способ почувствовать город — остановиться и никуда не спешить.

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