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Вяльбе не хотела обидеть лыжницу Ступак словами о проблемах с головой

Вяльбе не хотела обидеть лыжницу Ступак словами о проблемах с головой

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии "Чемпионату" объяснила свои слова об олимпийской чемпионке Юлии Ступак, где упомянула, что у спортсменки "небольшие проблемы с головой".

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