Организациям инвалидов предложили снизить страховые взносы

Для организаций инвалидов предложили ввести пониженные страховые взносы на постоянной основе. Такой законопроект был внесен в Госдуму, сообщил 18 декабря глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
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