Организациям инвалидов предложили снизить страховые взносы

Для организаций инвалидов предложили ввести пониженные страховые взносы на постоянной основе. Такой законопроект был внесен в Госдуму, сообщил 18 декабря глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.