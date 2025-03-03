Образы американского Юга

На волне всё новых и новых громких публичных высказываний со стороны нынешних хозяев политического пространства США, что порой будоражат и даже иногда шокируют либеральную публику, как-то вдруг стало принято вспоминать о том, что в Америке, этом центре и символе современной западной цивилизации (со всем её мультикультурализмом и толерантностью), есть (внезапно!) довольно прочные консервативные и традиционалистские начала.