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Петербургский дневник

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В Петербурге пройдет фестиваль «Сказка Арктики» о культуре коренных народов Севера

В Петербурге пройдет фестиваль «Сказка Арктики» о культуре коренных народов Севера

Посетители смогут увидеть живых северных оленей, поучаствовать в национальных спортивных играх и мастер-классах В парке 300-летия Санкт-Петербурга 6 июля состоится этнофестиваль «Сказка Арктики», посвященный культуре и традициям коренных малочисленных народов, проживающих на российском Крайнем Севере.

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