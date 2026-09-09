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Опытный грибник дал прогноз, когда закончится сезон «тихой охоты» в Тюменской области

Опытный грибник дал прогноз, когда закончится сезон «тихой охоты» в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 9 сентября, ФедералПресс. Сезон сбора грибов в Тюменской области может продлиться до первых серьезных заморозков, если погода останется влажной и прохладной.

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