Название сериала: Волк Оригинальное название: Börü / Страна: Турция Жанр: боевик;военный;драма;триллер Год: 2018 Всего серий: 1 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: Двухголосый Актеры: Аху Тюркпенче;Серкан Чайоглу;Эмир Бендерлиоглу;Мурат Аркын;Фырат Догрулоглу;Месут Акуста;Ахмет Пынар;Джан Нергис;Озан Агач;Бедии Акын Режисеры: Джан Эмре;Джем Озёдуру Продюсеры: Дорук Акар;Себнем Аксой;Алпер Чаглар;Али Демир Рейтинг КиноПоиска: Волк турецкий сериал 2018 смотреть онлайн на […] Сообщение Волк / Börü турецкий сериал 2018 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.