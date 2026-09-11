При атаках украинских дронов в ДНР погибли два человека

Два человека погибли и семь мирных жителей пострадали в ДНР в результате атак украинских беспилотников, заявил глава республики Денис Пушилин 11 сентября в своем канале в MAX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым