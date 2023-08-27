ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей БСА
    нет. это такая паскуда по жизни.Покровскому из «Н...
  • Валерий Каулин
    Вот ВераВерная правильно написала! Зачем какой-то идиот это написал? Интересно, какое значение имеет национальность? ...Почему в СССР скр...
  • алекс бык
    Не надоело бл..... ковыряться в жизни выдающихся людях, льете помои на признанных гениях человечества, покопайтесь в ...Почему в СССР скр...

Адвокат Аграновский: Над мигрантами-преступниками нужны показательные процессы

Адвокат Аграновский: Над мигрантами-преступниками нужны показательные процессы

Буйный обидчик девушки в шортах арестован, но другие на воле Сергей Аксенов Фото: Сергей Петров/NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Инородец.... мы Русские, уважаем ваши законы... но! только в &quot;вашем доме&quot;... а в НАШЕМ доме... нарушая наши законы... ты будешь получать ... сразу, про меж ушей.... и Не надо быть таким тупым!!... пора бы и увидеть.... что Русские, начинают снимать &quot;белые перчатки&quot;!.
Ответить
1 час.
Владимир Соловьев
Показательные процессы и на урановую шаху!
Ответить
1 час.
И
Ирина
Вы что,тоже один из них? Что значит наказывать родителей? И потом ,почему я в России, в своем доме  должна выбирать в чем ,где и как мне ходить и чем заниматься? Девушка  и парень никаких законов не нарушали... А подросток,которого зарезали  приезжие выходцы из зарубежья? Что он нарушил? Вот с позволения таких как вы они тут распоясались совсем...А пора уже достойный отпор давать....Да и достаточно уже дешевой рабочей силы и производителей  детей восточных национальностей... Уже пройти нигде спокойно нельзя,везде  восточные мужики, их женщины в паранджах и их вечно орущие,  общающиеся только на своих языках дети...А матерятся на русском и оскорбляют нас же и наших детей.... Осточертело это ХАМСТВО....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх