Адвокат Аграновский: Над мигрантами-преступниками нужны показательные процессы

Инородец.... мы Русские, уважаем ваши законы... но! только в "вашем доме"... а в НАШЕМ доме... нарушая наши законы... ты будешь получать ... сразу, про меж ушей.... и Не надо быть таким тупым!!... пора бы и увидеть.... что Русские, начинают снимать "белые перчатки"!.

И

Ирина

Вы что,тоже один из них? Что значит наказывать родителей? И потом ,почему я в России, в своем доме должна выбирать в чем ,где и как мне ходить и чем заниматься? Девушка и парень никаких законов не нарушали... А подросток,которого зарезали приезжие выходцы из зарубежья? Что он нарушил? Вот с позволения таких как вы они тут распоясались совсем...А пора уже достойный отпор давать....Да и достаточно уже дешевой рабочей силы и производителей детей восточных национальностей... Уже пройти нигде спокойно нельзя,везде восточные мужики, их женщины в паранджах и их вечно орущие, общающиеся только на своих языках дети...А матерятся на русском и оскорбляют нас же и наших детей.... Осточертело это ХАМСТВО....