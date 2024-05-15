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«Эдмонтон» победил «Ванкувер» в 4-м матче серии (3:2) за счет гола Бушара на 59:21. Босер сравнял счет минутой ранее

«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Кэнакс» (2-2, 3:2 в четвертой игре).  Автором победной шайбы стал защитник Эван Бушар, отличившийся на 59:21 – за 39 секунд до окончания третьего периода.

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