В Москве вице-министры обороны Казахстана и России обменялись мнениями и выстроили перспективы ВТС

Стороны обсудили сотрудничество в военно-технической сфере.В Москве заместители министров обороны Казахстана и России проконсультировали друг друга по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Стороны обсудили сотрудничество в военно-технической сфере.В Москве заместители министров обороны Казахстана и России проконсультировали друг друга по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
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