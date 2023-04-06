Царьград

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В Москве вице-министры обороны Казахстана и России обменялись мнениями и выстроили перспективы ВТС

В Москве вице-министры обороны Казахстана и России обменялись мнениями и выстроили перспективы ВТС

Стороны обсудили сотрудничество в военно-технической сфере.В Москве заместители министров обороны Казахстана и России проконсультировали друг друга по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

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