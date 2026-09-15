Расследование обстоятельств пожара на Большой Академической контролирует прокуратура

Сильный пожар произошел в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Большая Академическая. В результате погибла женщина 1985 года рождения.
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