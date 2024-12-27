Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Чтобы навести порядок в своем хлеву, надо отучить соседа в него дерьмо постоянно забрасывать. Если правильно ударить ..."Большую Медведиц...
  • Александр Батт
    Главное, кто кома6новал. У белых - офицеры, у красных - кто попало, в том числе пьянь, рвань и уголовники.Я плакал о Сталин...
  • Александр Батт
    Их просто не выдавали.Я плакал о Сталин...

Доставка БПЛА по Москве и области - так нас убивают

Доставка БПЛА по Москве и области - так нас убивают

Доставка БПЛА по Москве и области В Москве сотрудники ДПС остановили незаменимых трудолюбивых специалистов  у которых в машине были ящики с БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Ирина Остапова
Удивительно, неужели в наше время при наличии такой, как говорят супер современной ПВО, спутниках, какой то современной секретной технологии не могут определить точно откуда летят дроны?! Не поверю ведь это не бабочки и не воробьи! Тем более что это необходимая как кислород информация в наше время и что не хватает ума заняться этим вопросом? В космос летаем, а с запуском дронов разобраться не можем!
Ответить
2 час.
АЕ
Анна Егорова
Всех этих &quot;незаменимых&quot; давно пора мочить! за такие преступления.
Ответить
1 час.
николай николай
Кончать ослаебов
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх