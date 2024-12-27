Доставка БПЛА по Москве и области В Москве сотрудники ДПС остановили незаменимых трудолюбивых специалистов у которых в машине были ящики с БПЛА.
Доставка БПЛА по Москве и области - так нас убивают
Комментарии
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ИО
Ирина Остапова
Удивительно, неужели в наше время при наличии такой, как говорят супер современной ПВО, спутниках, какой то современной секретной технологии не могут определить точно откуда летят дроны?! Не поверю ведь это не бабочки и не воробьи! Тем более что это необходимая как кислород информация в наше время и что не хватает ума заняться этим вопросом? В космос летаем, а с запуском дронов разобраться не можем!
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2 час.
АЕ
Анна Егорова
Всех этих "незаменимых" давно пора мочить! за такие преступления.
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1 час.
николай николай
Кончать ослаебов
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1 час.
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